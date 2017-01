Nos choix ce soir

Portrait d’un cinéaste lucide

Le réalisateur de Douze hommes en colère, Network et Serpico est peut-être décédé depuis plus de cinq ans, on l’entend tout de même comme s’il était toujours parmi nous dans les extraits d’une entrevue encore inédite qu’il accordait pour ce documentaire consacré à son oeuvre socialement engagée.

American Masters : By Sidney Lumet, PBS, 20 h

Revoir le comique, 20 ans plus tard

En cette petite semaine de télévision, juste avant la grande rentrée d’hiver, voilà une occasion de voir ou revoir une grande série diffusée pour la première fois il y a tout juste 20 ans : la vie et l’oeuvre d’Olivier Guimond dans la caméra d’un grand disparu de 2016, André Melançon.

Cher Olivier, UNIS, 21 h