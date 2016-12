Rêve d’enfant

Ceux qui n’auront pas eu la chance de goûter en personne à la frénésie du Casse-Noisette des Grands Ballets canadiens de Montréal présenté à la Place des Arts durant le mois de décembre peuvent se réjouir. L’incontournable spectacle familial du temps des Fêtes est enfin porté au petit écran.

Repris chaque hiver depuis 1964, l’adaptation du conte d’Hoffmann par l’illustre chorégraphe Fernand Nault reste à ce jour le spectacle le plus représenté au Canada. Avec ses décors féeriques, ses costumes étincelants et ses nombreux personnages reconnaissables entre tous, l’histoire de la petite Clara et de son jouet en bois se transformant en prince agit comme un charme.

C’est précisément l’invitation faite à plus d’une cinquantaine d’enfants à prendre part à l’intrigue sur scène autour des Casse-Noisette, Fée Dragée, Reine des neiges et Roi des bonbons qui fait la grande particularité de ce ballet de Noël. Sur les airs de Tchaïkovski interprétés par l’Orchestre des GBCM, les danseurs de l’institution montréalaise démontrent, une fois de plus, toute leur grâce et leur virtuosité. Les fins pas de deux et les unissons dynamiques inspirés des folklores européens et de l’imaginaire de l’Orient appellent à un très beau voyage onirique.