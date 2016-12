Antidotes à la dévitalisation

Hors des grandes villes, point de salut ! C’est là la réflexion que se font bien des Québécois urbains, qui voudraient peut-être aller s’installer dans un coin du pays un peu plus tranquille, que l’on appelle trop communément « la région »... Il est vrai que bien des petites villes et des villages du Québec souffrent de ce qu’on peut qualifier de « dévitalisation » : les entreprises qui emploient beaucoup de monde, les commerces et les institutions y ferment les uns après les autres.

La nouvelle série documentaire présentée cet hiver à la chaîne canadienne-française UNIS met en lumière des initiatives citoyennes de développement local, souvent aux accents économiques, qui tentent de contrer ce phénomène qui asphyxie nos campagnes.

Chaque semaine, l’animatrice de De par chez nous, la chanteuse Marieme Ndiaye, nous invite à découvrir les gens derrière deux de ces efforts de renouveau, regroupés par thèmes. Ainsi, le premier épisode s’intéresse à des projets de diversification, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, dont celui du fondateur du parc de yourtes flottantes à Carleton, qui possède également un restaurant et une boutique dans cette municipalité.

Tout au long de la saison, il sera entre autres question d’initiatives en éducation, en culture et en environnement. La formule de l’émission ne révolutionne rien, et pourrait même en agacer certains par son esthétique qui s’approche parfois du film promotionnel, mais l’essentiel réside plutôt dans le propos, souvent très inspirant, surtout pour qui désire prendre la clé des champs pour longtemps...