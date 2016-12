Finir l’année devant la télé

Encore cette année, les téléspectateurs devant leur petit écran au soir de la Saint-Sylvestre ne seront pas dépaysés. ICI Radio-Canada ne touche pratiquement pas à sa formule « gagnante » des dernières années, tandis que les autres grands réseaux s’en tiennent à des films.

En ce dernier samedi de l’année, la télévision publique canadienne ouvre encore une fois cette soirée avec la version télévisée de l’émission radiophonique À l’année prochaine, à 19 h (rediffusion lundi, 21 h). Elle est suivie de la spéciale du temps des Fêtes d’En direct de l’univers à 20 h (rediffusion dimanche, 20 h) pour laquelle France Beaudoin reçoit des personnalités que l’on a beaucoup vues au petit écran cette année : Serge Denoncourt, Jean-Michel Anctil, Julie Perreault et Ricardo Larrivée. Puis, Infoman et sa bande nous livreront leur bilan de 2016 à 22 h (rediffusion dimanche, 20 h), tout juste avant le Bye Bye 2016, à 23 h (rediffusion dimanche, 21 h), une mouture sous la direction de Simon-Olivier Fecteau. Aux Patrice L’Écuyer, Pierre Brassard et Véronique Claveau déjà présents l’an dernier se greffent les très attendus Marc Labrèche et Anne Dorval. Du côté anglophone, CBC poursuit dans la même veine traditionnelle en présentant ce même soir l’annuel Canadian Air Farce New Year’s Eve, à 22 h (rediffusion dimanche, 19 h).

Par ailleurs, la chaîne Vrak.tv, qui se tourne de plus en plus vers un public de jeunes adultes, diffuse pour sa part sa propre revue de l’année, ALT 2016 : On ferme l’année ! Vrak, à 19 h (rediffusion dimanche, 23 h). On nous promet des discussions, des débats, de la rigolade et des chansons.

Danser dans Québec

La chaîne « jeunesse » offre également pendant la fin de semaine du jour de l’An une autre nouveauté qui devrait plaire à son public « ado » amateur de danse : les deux émissions spéciales de variétés Danse ta vie, animées par PY Lord, qui suivent les danseurs de la troupe PNT de la ville de Québec dans leurs efforts pour concocter des chorégraphies spectaculaires qu’ils présentent un peu partout dans la Vieille Capitale.

Vrak.tv, samedi et dimanche, 21 h

Les prisonnières de Litchfield en français !

Parmi les nouvelles séries américaines présentées à MAX, on remarque la version française de la formidable comédie dramatique carcérale Orange Is the New Black, d’abord offerte sur Netflix. À mille lieues d’Unité 9...

MAX, mercredi, 21 h