Il est de retour…

Photo: PBS

Trois ans après la troisième saison et un an pile poil après la diffusion d’un épisode spécial oscillant entre l’époque contemporaine et celle des aventures originales imaginées par sir Conan Doyle, le Sherlock Holmes de Mark Gatiss et Steven Moffat est de retour pour une quatrième et fort probablement ultime saison, au dire des créateurs. Cette nouvelle fournée dans laquelle rôdera encore le maléfique Moriarthy (ou son fantôme ?) nous fera entre autres découvrir un Watson devenu papa… À noter que les deux premiers épisodes seront diffusés à PBS les 1er et 8 janvier à 21 h et le troisième et dernier le 15 janvier à 19 h. Les vrais de vrais fans pourront revoir cet ultime épisode dans certains cinémas Cinéplex le 19 janvier prochain.