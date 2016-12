Nos choix ce soir

Double dose de monstres

C’est ce qu’on peut qualifier de programme double parfait pour les petits monstres en vacances scolaires : dans le cadre du Monde merveilleux de Disney, on peut voir le dessin animé estampillé Pixar qui a charmé les peureux nocturnes en 2001 et sa suite, un peu moins convaincante, créée en 2013, qui ralliera peut-être quelques grands enfants…

Montres Inc. et L’Université des monstres, Radio-Canada, 15h et 19h30

S’épuiser à soigner les siens

La situation décrite dans ce « grand reportage » américain, celle des proches de personnes en perte d’autonomie qui s’épuisent à la tâche, est à peine différente de ce côté de la frontière. Et elle préoccupe toujours autant, même si 2016 tire à sa fin. Et le vieillissement de la population s’accélère…

Aidants naturels, quelle reconnaissance en 2016 ?, RDI, 20h