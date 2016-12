Nos choix ce soir

Les désillusions de maman

Ce documentaire de Sophie Lambert (L’amour au temps du numérique) s’intéresse aux déceptions et chocs que vivent bien des femmes lorsqu’elles deviennent mère, un rôle qu’on idéalise trop souvent… Avec les auteures Fanny Britt et Véronique Grenier et la comédienne Valérie Blais, entre autres.

Pas facile d’être mère, Canal Vie, 20 h

Grandir dans la réalité et la fiction

Cette chronique familiale à travers les yeux d’un jeune garçon, tournée sur une douzaine d’années, a connu avec raison un beau succès critique et populaire. Un pari risqué, autant pour le réalisateur, Richard Linklater, que pour les acteurs, que l’on voit vieillir à l’écran.

Jeunesse, ICI Radio-Canada, 22 h 30

La séparation

Les critiques sont mitigées à propos de cette chronique d’une séparation, marquant le grand retour de Sarah Jessica Parker à la télévision. À voir tout de même, pour se faire une idée…

Divorce, Super Écran, 20 h