Dans l’univers de l’oncle Walt

Le monde merveilleux de Disney ICI Radio-Canada, jusqu'au 1er janvier, 13 h (samedi et vendredi), 15h et 19h30 (dimanche, mardi, mercredi et jeudi).

Les enfants des années 1980 se rappellent sans doute le générique d’ouverture avec son indicatif musical reconnaissable entre mille et ce plan final sur le château emblématique de Disney World... Voilà qu’ICI Radio-Canada sort des boules à mites cette « enseigne » pour diffuser tout un lot de films produits par Disney depuis le 10 décembre dernier. Le coeur de cette programmation est toutefois présenté à heure de grande écoute cette semaine. Ainsi, petits et grands pourront voir « en primeur », et dans bien des cas revoir pour la énième fois, des succès des dernières années : l’incontournable Reine des neiges (et sa chanson principale qui hérisse bien des parents...), mardi à 19 h 30, la face sombre de l’histoire de La belle au bois dormant dans Maléfique, mercredi à 19 h 30, et la suite de Monster Inc., L’université des monstres, jeudi, toujours à 19 h 30.