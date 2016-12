Scènes de la vie conjugale déclinante

Divorce Super Écran, les mercredis (dès le 28 décembre), 20 h

On en a beaucoup entendu parler lors de son lancement en version originale à HBO au début de l’automne. Voilà que la comédie dramatique Divorce, qui marque le grand retour de Sarah Jessica Parker à la télévision 10 ans après la fin de Sex and the City, est maintenant présentée en version française. Les critiques n’ont pas été particulièrement tendres à l’égard de cette nouveauté, ni à propos du jeu de son interprète principale. Les admirateurs de madame Parker voudront probablement donner une chance à la coureuse (et à son nouveau véhicule)...