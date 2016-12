Des gaffes pour les Fêtes

Like-moi! Spéciale bloopers Télé-Québec, vendredi 30 décembre, 20 h

Lancée il y a tout juste un an, entre Noël et le jour de l’An, la série humoristique Like-moi est rapidement devenue incontournable, surtout pour les générations « branchées » qui ont adhéré à la proposition comique de son auteur, Marc Brunet (Le coeur a ses raisons, 3600 secondes d’extase), et abondamment relayé ses sketchs dans les médias sociaux. À une petite dizaine de jours du début de la deuxième saison, on a cru bon nous proposer une édition en forme de collage des meilleures gaffes de tournage de la première saison. Celle-ci ne se distingue pas tellement de la multitude d’émissions spéciales de ce type, si ce n’est que les extraits sont « classés » par interprètes, par personnages, dont l’inénarrable Gaby Gravel… L’ensemble devrait plaire aux fidèles de Like-moi.