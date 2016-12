Julie Snyder et «Occupation double» entrent à V

L’émission de téléréalité Occupation double, diffusée de 2003 à 2013 à TVA et produite par les Productions J de Julie Snyder, reprendra vie en 2017 et passera dans le giron du Groupe V média. L’émission sera diffusée à V Télé, et optera pour une stratégie de diffusion « éclatée » qui « sera déployée sur les différentes plateformes du groupe, tant télé que numériques ».Occupation double verra son concept remanié afin « qu’il cadre parfaitement avec la nouvelle réalité des jeunes célibataires d’aujourd’hui ». L’animateur et les lieux de tournage restent inconnus. L’émission sera déclinée en quatre rendez-vous de 30 minutes, et un autre de 90 minutes. Au début du mois de décembre, la compagnie Endemol France a par ailleurs acheté à Productions J les droits d’exploitation d’Occupation double.