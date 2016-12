Ils dansent leur vie

Le ballet est une discipline où l’essentiel de la lumière est tourné vers ses athlètes féminines, les fameuses ballerines. D’ailleurs, si on cherche un peu, on constate que ce mot n’a pas d’équivalent masculin. Ce documentaire franco-manitobain répare un peu cette injustice en nous dressant le portrait de quatre jeunes hommes qui aspirent à une carrière professionnelle de danseurs au sein du Royal Winnipeg Ballet. Cette institution, dont la réputation dépasse largement les frontières canadiennes, offre un programme de formation très prisé, qui attire des centaines de candidats d’un peu partout au pays.

Nous faisons ainsi la connaissance de deux adolescents qui font partie de la division professionnelle du programme de formation, dont l’un a la particularité d’être atteint de troubles du spectre de l’autisme. On rencontre aussi un jeune participant de 10 ans qui fait son entrée dans cette prestigieuse école, à la division récréative, et un jeune homme à l’orée de la vingtaine inscrit au programme d’aspirants du Ballet. Le documentaire, somme toute assez classique, suit ces talentueuses recrues dans leur quotidien à cette école exigeante, qui semble les combler et les motiver à continuer de danser leur vie.