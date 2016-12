Des gaffes, un drame et un peu de magie

Lancée il y a tout juste un an, entre Noël et le jour de l’An, la série humoristique Like-moi est rapidement devenue incontournable, surtout pour les générations « branchées » qui ont adhéré à la proposition comique de son auteur, Marc Brunet (Le coeur a ses raisons, 3600 secondes d’extase), et abondamment relayé ses sketchs dans les médias sociaux. À une petite dizaine de jours du début de la deuxième saison, on a cru bon nous proposer une édition en forme de collage des meilleures gaffes de tournage de la première saison. Celle-ci ne se distingue pas tellement de la multitude d’émissions spéciales de ce type, si ce n’est que les extraits sont « classés » par interprètes, par personnages, dont l’inénarrable Gaby Gravel… L’ensemble devrait plaire aux fidèles de Like-moi.

Like-moi ! Spéciale bloopers

À Télé-Québec, vendredi, 20 h

Scènes de la vie conjugale déclinante

On en a beaucoup entendu parler lors de son lancement en version originale à HBO au début de l’automne. Voilà que la comédie dramatique Divorce, qui marque le grand retour de Sarah Jessica Parker à la télévision dix ans après la fin de Sex and the City, est maintenant présentée en version française. Les critiques n’ont pas été particulièrement tendres à l’égard de cette nouveauté, ni à propos du jeu de son interprète principale. Les admirateurs de madame Parker voudront probablement donner une chance à la coureuse (et à son nouveau véhicule)...

Divorce

Super Écran, mercredi, 20 h

Dans l’univers de l’oncle Walt

Les enfants des années 1980 se rappellent sans doute le générique d’ouverture avec son indicatif musical reconnaissable entre mille et ce plan final sur le château emblématique de Disney World... Voilà qu’ICI Radio-Canada sort des boules à mites cette « enseigne » pour diffuser tout un lot de films produits par Disney depuis le 10 décembre dernier. Le coeur de cette programmation est toutefois présenté à heure de grande écoute cette semaine. Ainsi, petits et grands pourront voir « en primeur », et dans bien des cas revoir pour la énième fois, des succès des dernières années : l’incontournable Reine des neiges (et sa chanson principale qui hérisse bien des parents...), mardi à 19 h 30, la face sombre de l’histoire de La belle au bois dormant dans Maléfique, mercredi à 19 h 30, et la suite de Monster Inc., L’université des monstres, jeudi, toujours à 19 h 30.

Le monde merveilleux de Disney

ICI Radio-Canada, samedi et vendredi à 13 h, dimanche, mardi, mercredi et jeudi à 15h et à 19h30.