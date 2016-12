Nouveau record pour le nombre de séries télévisées diffusées en 2016

New York — Quelque 455 séries télévisées ont diffusé une nouvelle saison en 2016 aux États-Unis, selon des données communiquées mercredi par FX Research Networks, un nouveau record lié au développement de programmes originaux par les nouvelles plateformes vidéo en ligne par abonnement. Par rapport à l’an passé, la télévision américaine a diffusé 34 séries de plus sur ses différentes chaînes. En six ans, le contingent de séries actives, hors rediffusions, a plus que doublé (+110 %), passant de 216 à 455, selon le service d’étude de la chaîne câblée FX, qui appartient au groupe 21 st Century Fox. Ces statistiques ne comprennent pas les émissions de téléréalité ou les télé-crochets.