Nos choix ce soir

Fin de saison, fin

On peut maintenant dire que l’automne télévisuel est bel et bien terminé : la quotidienne policière signée Luc Dionne, le succès-surprise des derniers mois, en est à son dernier épisode pour 2016. Dans un tout autre registre, on diffuse également le dernier chapitre de la minisérie française qui explore avec beaucoup d’autodérision l’univers des agences artistiques. Ceux qui l’ont manquée peuvent se reprendre en l’engloutissant sur Netflix.

District 31, Radio-Canada, 19 h et Appelez mon agent, Artv, 20 h et Netflix

Famille, je vous hais

Ce chef-d’oeuvre d’Arnaud Desplechin est ce qu’on peut qualifier d’antifilm de Noël, même si l’action de ce drame psychologique se passe pendant les Fêtes… Une réunion de famille pas ordinaire alors qu’un fils banni depuis un lustre refait surface et vient chambarder les célébrations… Avec Catherine Deneuve en matrone fragilisée et Mathieu Almaric en fils « prodigue ».

Un conte de Noël, TFO, 21 h