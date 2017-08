Toujours d’actualité, 54 ans plus tard…

C’était il y a 54 ans exactement : 250 000 personnes marchaient pacifiquement dans la capitale américaine « pour l’emploi et la liberté » des Afro-Américains et ont entendu Martin Luther King livrer son fameux discours « I have a dream ». Il faut encore y revenir. En complément, un reportage sur le complexe retour de Hong Kong dans le giron chinois, il y a 20 ans.

Grands reportages. Mystères d’archives : 1963, la marche sur Washington et 1997, Hong Kong revient à la Chine, RDI, 20 h

Retrouver les défunts perdus

Ce documentaire en deux parties (suite lundi prochain) suit la quête de l’historien ontarien Norm Christie, qui souhaite retracer les dépouilles « disparues » d’une quarantaine de soldats canadiens qui ont participé à la bataille de la crête de Vimy il y a tout juste 100 ans, afin de pouvoir leur rendre un hommage à la hauteur de leur sacrifice.

Vimy : à la recherche des soldats disparus, Historia, 22 h