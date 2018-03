Le duo Essaie par lance l'album «New Path»

Il s’agit, dira Marie Davidson, de l’album « politique » du duo Essaie Pas qu’elle forme avec son complice Pierre Guérineau. Adaptation libre du glauque récit A Scanner Darkly de l’auteur de science-fiction Philip K. Dick, New Path critique notre société de consommation à outrance, de drogues notamment, sur une musique techno glaciale, beaucoup plus atmosphérique et minimaliste que ce à quoi le duo nous avait habitués sur ses trois précédents albums.

« Je ne sais pas si on fera un autre album politique, mais à nos yeux, celui-ci en est un », abonde Davidson, jointe avec son conjoint à Mexico, quelques jours avant leur performance au festival South by South West.

« Une amie nous a dit avoir écouté l’album le soir… et que ça lui avait fait peur ! » s’amuse Marie. Le sourire dans sa voix laisse entendre que l’objectif semble atteint avec New Path — le second disque à paraître sur l’étiquette new-yorkaise DFA Records —, une affaire paradoxalement plus minimaliste et atmosphérique, mais nettement plus chargée de sens.

« C’est vrai que le son de l’album est moins charnel et plus clinique, tout ça en lien avec le livre, même si on considère notre travail comme une adaptation libre du récit, abonde Davidson. Ça crée une distance avec l’album précédent, qui était super personnel. Là, on voulait un disque qui n’était pas à propos de nous — enfin, il l’est un peu forcément, les thèmes [du roman édité en 1978] nous touchent profondément. »

Distiller la paranoïa

Ainsi, comme chez l’Américain réputé pour ses inquiétantes dystopies, Essaie Pas a souvent distillé la paranoïa dans ses chansons, qui se battaient entre post-punk et techno bruitiste à la Front Line Assembly et Front 242. Le récit original, en partie autobiographique puisque K. Dick fut un consommateur d’amphétamines notoire, raconte l’histoire d’un junkie, Bob, qui mène une double vie d’agent des stupéfiants (alias Fred) dans une société futuriste où la population est surveillée de près par l’autorité.

« Ça représente cette sorte de dissociation d’avec la réalité qu’on observe aujourd’hui, la notion d’avoir son avatar, ce personnage qu’on promeut sur les réseaux sociaux et la personne qu’on est dans notre vie, explique Pierre Guérineau. Il nous semble que plusieurs détails donnent à croire qu’on vit dans à une époque très “dickienne”, car un des thèmes majeurs de son oeuvre est : “Qu’est-ce que la réalité, qu’est-ce que l’illusion ?” Une question brûlante, avec la notion des “faits alternatifs”, des fake news et de la réalité virtuelle. Alexa et Siri, propriété de mégacompagnies qui nous assistent… et nous épient, c’est encore quelque chose que Philip K. Dick aurait pu raconter à son époque. »

Un tel récit, assurent les deux musiciens, devait s’accompagner d’une trame musicale aussi atmosphérique et minimaliste, composée ces derniers mois alors que le duo jouait dans des boîtes de nuit, d’où l’aspect techno dominant : « Pour être honnête, je le trouve plus heavy, ce disque. Plus minimal, je te l’accorde, mais il y a de la violence dans cette approche. »

La voix de Marie, autrefois omniprésente sur les albums d’Essaie Pas, est nettement effacée ici, encore pour accentuer le sentiment d’aliénation. Le duo, qui songe déjà au prochain disque, anticipe un retour aux tempos plus lents, à la réintégration des guitares et de la voix. Des textes en français aussi, qui captivent leur auditoire, que celui-ci soit à Mexico, Tokyo ou Berlin.

« Tu serais surpris de voir comment le français passe [auprès des fans d’ailleurs], assure Marie. Notre langue est musicale, on choisit toujours la manière que dire, même la manière, les mots pour leur sonorité. » Pierre : « Souvent, après une performance, des spectateurs nous expliquent ce qu’ils ont ressenti par rapport à telle ou telle chanson. Très souvent, même s’ils ne comprennent pas la langue, ils ont saisi l’émotion, c’est marrant. »

Essaie Pas sera en concert au théâtre Rialto, à Montréal, le 30 mars.