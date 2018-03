Both Sides of the Sky, Jimi Hendrix

Encore du Hendrix inédit ? Eh oui. Quatre années d’intense activité, 48 ans de matériel déterré : le magicien de la Stratocaster à l’envers devait enregistrer des pistes en mangeant. Pas de temps à perdre, le Jimi. Depuis que le fonds de commerce a été rapatrié par la famille, on a ainsi eu droit à une recrudescence des fouilles archéologiques, révélant quelques grains d’or (saupoudrés sur Valleys of Neptune en 2010, et People, Hells and Angels en 2013). Disons qu’il a fallu creuser creux ce coup-ci : la trouvaille est une version de l’hymne Woodstock de Joni Mitchell, chantée par… Stephen Stills, où Jimi tient… la basse. Et en fait trop. Le blues Things that I Used to Do est un bon jam, où Hendrix accompagne… Johnny Winter. Quand c’est Hendrix qui prend le plancher, ça va de l’intéressant (une prise de Sweet Angel qui se perd en chemin) à l’anecdotique (Cherokee Mist, expérience peu fructueuse où Hendrix tâte de la sitar et abandonne). S’il vous faut tout Jimi.



Écoutez Mannish Boy

Both Sides of the Sky ★★★ Archives Jimi Hendrix, Sony Legacy