Cocoa Sugar, Young Fathers

Le trio écossais Young Fathers ne sera décidément pas qu’un feu de paille. Quatre ans après avoir remporté le Mercury Prize pour son album White Men Are Black Me Too, il épate à nouveau avec le nerveux et hypnotique Cocoa Sugar, un troisième album sur lequel soul, gospel, rap et avant-rock donnent des chansons qui font tourner la tête. Quelque part entre Gorillaz et NEU !, le son des Young Fathers joue sur deux niveaux : les mélodies simples et attirantes, portées par des voix (chant et rap) fortes et sincères sur des orchestrations rugueuses, bruitistes par moments, où les guitares sonnent comme des synthés et vice versa, ou le son d’un vieux piano droit surgit d’une rythmique claudicante (Fee Fi), où une superbe ritournelle pop-r b chevauche un rythme dancehall créé en tapant sur des boîtes en carton. Un synthétiseur perce un trou dans une ligne de basse pour brouiller l’harmonie des cordes, du choeur et du piano sur la pastorale Lord, et nous n’en sommes encore qu’à la moitié du disque. On vous laisse découvrir la suite, aussi palpitante.



Cocoa Sugar ★★★★ Pop Young Fathers, Ninja Tune