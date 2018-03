Gypsy Baroque. Arrangements d’oeuvres de Telemann, Vivaldi, Benda, etc. Il Suonar Parlante Orchestra, Vittorio Ghielmi

Si vous aimez la musique baroque et la musique traditionnelle hongroise, notamment les sonorités du cymbalum, vous risquez de « craquer » pour ce disque, l’un des projets de métissages musicaux les plus exceptionnels qu’il m’ait été donné d’entendre — le niveau de la bande à Christina Pluhar à son meilleur. Vittorio Ghielmi adopte une démarche différente de l’Ensemble Caprice dans ses disques Vivaldi ou Telemann et les Tziganes. Nous avons ici un CD totalement « gypsy », avec des couleurs et des proportions anciennes (violons, viole de gambe) et une prise de son « classique » et sobre. Avec beaucoup de tact, Ghielmi et ses amis fantasment un univers musical des Roms de la fin du XVIIIe siècle. Quelques mouvements d’oeuvres baroques (le grave du Concerto « Grosso Mogul » de Vivaldi) ont été forgés dans le moule sonore. Le parcours est admirablement composé, et l’enthousiasme contagieux.

Gypsy Baroque ★★★★ 1/2 Classique Il Suonar Parlante Orchestra, Vittorio Ghielmi, Alpha 392