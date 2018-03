Nils Frahm, le silence entre deux notes

Plus on discute, moins Nils Frahm semble avoir envie de parler de musique. Surtout, ne lui parlez pas de « modern classical », de néoclassique, de classique ambiant ou d’un truc du genre, mouvement dont il est pourtant la figure de proue depuis le succès de son album Felt, paru en 2011. Mais parler du formidable studio de Berlin où il a enregistré son nouvel album All Melody, ça, ça le branche.

Évoquer le plaisir simple de savourer le silence entre deux notes, ça aussi. Ou encore parler de l’état du monde qui part en vrille, du réconfort qu’il cherche à travers son art. « Ce que je veux accomplir durant mes concerts, c’est d’arriver à calmer 2000 personnes en même temps », abonde le compositeur et pianiste allemand, en concert le 20 mars au Palais Montcalm de Québec, et le surlendemain au MTelus.

« Je suis fier lorsque j’y arrive, lorsque tout le monde cesse de parler et d’être distrait par tout ce qui nous entoure, affirme Frahm. C’est se mettre, il me semble, dans une bonne disposition pour commencer à réfléchir et être critique du monde dans lequel on vit. » Et d’évoquer pêle-mêle la crise syrienne, les bouleversements climatiques, le climat socio-politique délétère en Europe et ailleurs : « Les gens sentent que le monde glisse vers des heures sombres, et je réfléchis beaucoup à cela. Je ne sais pas vraiment si ça transparaît dans ma musique. Tu sais, je ne la fais pas pour m’évader de cette réalité, je cherche simplement un peu de beauté, malgré tout. Je veux avant tout créer un peu d’humilité autour de moi, et en moi, pour nous permettre d’écouter vraiment. »

Nouvelles couleurs sonores

Nous sommes l’après-midi à Montréal, le début de soirée à Birmingham, en Grande-Bretagne, où nous joignons le musicien allemand, et il sera le seul plus tard disposé à réfléchir longuement : en raison de la « Beast From the East » qui s’abattait sur l’Europe, le concert de la soirée, dernier du volet européen de sa tournée, est annulé. « La veille, j’étais encore en Norvège ; qu’est-ce qu’il neigeait ! Ils en ont l’habitude, eux », lance-t-il avec un brin de dépit.

Qu’il neige ou pas au Québec, nous le verrons dans quelques jours seul sur scène, entouré d’une douzaine de pianos, orgues et synthés, quelques boîtes à rythmes et modules d’effets, à revisiter son répertoire pianistique et à offrir des adaptations des compositions orchestrales d’All Melody, un disque porté vers lamusique d’atmosphère, contrairement à ce que suggère le titre.

Les amateurs du son feutré et percussif du piano des précédents albums de Frahm ont probablement accueilli ce nouvel album avec étonnement : le piano est toujours là, mais cette fois dissimulé par la multitude d’autres couleurs sonores employées, les cordes notamment, le souffle des cuivres et de l’ensemble vocal London’s Shard.

« C’est vrai que les instruments à vent occupent une place de choix, parce qu’il y a des choses que le piano ne peut pas faire seul, justifie Frahm. Je suis très conscient de ce que le piano peut faire, aussi de ses limites, or les autres instruments viennent compenser. Quant au choeur, je me suis simplement dit : “Pourquoi pas ?” Je n’avais jamais essayé de travailler avec un tel ensemble, et ça m’intriguait davantage que de travailler avec une section de cordes, disons. »

Une expérience libératrice

Ça, c’est le luxe que s’est payé Nils Frahm pour la première fois dans sa carrière discographique : louer un studio pour aussi longtemps que nécessaire. Et pas n’importe quel : l’une des belles salles du légendaire Funkhaus de Berlin-Est, construite dans les années 1950 et autrefois le siège social de la radio d’État de la République démocratique allemande.

Ce studio est un instrument à part entière, l’inspiration derrière All Melody, album « intimement lié à l’endroit où je l’ai enregistré. J’y cherchais l’équilibre parfait entre l’espace et la position de l’instrument dans la salle, et sa position par rapport au micro. [...] Autrefois, je devais inventer des détails, ces paramètres du son, à l’ordinateur ; cette fois, j’avais la salle parfaite, avec une chambre de réverbération. Ce fut une expérience libératrice pour moi », ajoute Frahm, en vantant l’acoustique du Funkhaus, « la fraîcheur des hautes fréquences, les basses jamais exagérées, même plutôt serrées. La personnalité de la salle est partout sur ce disque ».

All Melody passe pour un nouveau chapitre dans le travail de Frahm, ouvert sur d’autres couleurs, d’autres sonorités, mais toujours obsédé par la minutie du son. « J’ai beaucoup appris sur le son, la musique, j’ai grandi comme artiste et réalisateur grâce au Funkhaus. Je suis surtout satisfait de m’être investi dans un album qui sonne comme un album, sans single, un disque entier, qui semble inspirer le public aussi. C’est le plaisir de mettre un silence entre deux notes, la douceur d’être suspendu en attendant celle qui suit, et de ressentir la distance entre ces deux notes. Être heureux, simplement, avec cette toute petite expérience. C’est devenu un luxe, aujourd’hui. »