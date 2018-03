«Belcanto», l’île enchantée des nostalgiques de l’opéra

Naxos rassemble en un coffret Blu-ray les documentaires Belcanto, consacrés aux grands ténors de la première moitié du XXe siècle.

La musique classique a suscité un certain nombre de documentaires de référence, parmi lesquels il est facile de mettre en avant les deux films The Art of Conducting et leurs dérivés, The Art of Piano et The Art of Violin, ainsi que la plupart des documentaires de Bruno Monsaingeon, dont son meilleur, Richter l’insoumis.

En musique vocale, les amateurs n’ont jamais eu autant de matière et d’archives que dans Belcanto du documentariste allemand Jan Schmidt-Garre. Belcanto, ce sont 13 films de 28 minutes sur les ténors légendaires de l’ère du 78 tours. Douze chanteurs sont portraiturés : Enrico Caruso, John McCormack, Leo Slezak, Tito Schipa, Richard Tauber, Lauritz Melchior, Beniamino Gigli, Georges Thill, Helge Rosvaenge, Ivan Kozlovsky, Joseph Schmidt et Jussi Björling. Le choix est tout simplement parfait. Un 13e film, Dialogue avec l’éternité, est consacré à l’invention de l’enregistrement et à l’importance du disque.

Les films Belcanto, réalisés en 1997, avaient été publiés en DVD en 2005 par TDK. Rien n’indique ici cette ancienneté. Par contre, la propreté de la réédition est exemplaire. Schmidt-Garre, pour préserver une continuité entre les archives et les commentaires contemporains, a tout filmé en noir et blanc. On est impressionné par la qualité des archives, tant visuelles que sonores (la séquence, dans Dialogue avec l’éternité, où l’on éloigne du pavillon Lauritz Melchior, à la voix trop puissante, est assez drôle) et par la restauration des sources sonores. Histoire du chant, histoire de l’enregistrement se mêlent au plus haut niveau.

Par chance, le coffret est très soigné : les trésors sont contenus désormais dans un écrin parfait. En plus de la version Blu-ray des 13 films de 25 minutes, il contient un DVD de suppléments comprenant notamment des documents non retenus, mais d’un intérêt certain, sur Schipa, Schmidt, Tauber et Kozlovsky ; 2 CD avec, dans leur intégralité, les airs principaux utilisés dans les films, ainsi qu’un livre d’essais (en anglais uniquement) de 130 pages avec, entre autres, des textes de Stefan Zucker, intervenant récurrent, intéressant à lire mais parfois pédant à l’écran. Tous les DVD comportent des sous-titres en français.