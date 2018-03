Teodor Currentzis, Tchaïkovski: Symphonie no 6, «Pathétique»

Les mélomanes montréalais ont entendu début janvier, à l’OSM, une Symphonie pathétique tendue, dense et linéaire sous la direction du chef basque Juanjo Mena. Cet enregistrement en est la plus captivante antithèse. Partout où Mena filait droit, Currentzis creuse. Chaque phrasé est ainsi pesé et pensé, mais (et c’est là le miracle) sans condescendance ou maniérisme. Parue il y a déjà quelques semaines, cette Pathétique fait fureur auprès de nombreux critiques parce que, justement, on y entend trois fois plus de choses qu’ailleurs. Chose quasi unique : ce qu’on y entend est musicalement légitime et dramatiquement captivant. Ainsi est donc Currentzis, le plus grand obsessif compulsif de l’interprétation musicale. La question de fond est de savoir au bout de combien de réécoutes autant d’intentions lassent. Mais le sang de ce chef n’est décidément pas de la même couleur que celui des autres : c’est un musicien hors norme.

Teodor Currentzis dirige la Symphonie Pathétique de Tchaïkovski