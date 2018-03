Création convaincante et surprenant Dvorak

Création musicale oecuménique, cette semaine à l’OSM avec un concerto pour trois violons de la compositrice canadienne Alexina Louie, une commande des orchestres de Toronto, de Montréal et du Centre national des Arts, mettant en vedette leurs trois Konzertmeister.

La formule du triple concerto dans l’acceptation beethovénienne du terme implique trois instruments (donc timbres) différents. L’association du même instrument (ici trois violons), sans remonter à Vivaldi ou Telemann, n’est pas nouvelle dans la musique contemporaine, puisque Penderecki, notamment, a marqué les esprits par un Concerto grosso pour trois violoncelles, d’ailleurs dédié à Charles Dutoit.

Le Triple concerto d’Alexina Louie, qui a connu sa création mondiale en septembre dernier à Toronto, est une oeuvre tripartite d’un peu plus d’un quart d’heure, un court interlude formant une soupape entre deux blocs équivalents, un premier volet tranquille et un finale véloce. L’aguerrie compositrice de 68 ans résout particulièrement bien la problématique des solistes multiples qui ne se marchent pas sur les pieds. Les procédés habiles consistent par exemple, au début, à associer deux violonistes dans des formules rythmiques alors que le troisième décline un mode plus mélodique.

Sur le fond, les violons énoncent des accords infiniment subdivisés, ce qui donne à l’ensemble, et notamment au 3e volet, une unité de geste dans le style ostinato. L’orchestre déroule sous cette équipe intensément sollicitée un tapis bien agencé, ce que l’on remarque dès le début de l’oeuvre, onirique et admirablement texturé.

Alexina Louie réussit ici une de ces créations que les mélomanes sont en droit d’attendre avec une saine curiosité et soif de découverte et non avec crainte, comme une pilule dure à avaler.

Prague en fil conducteur

Le concert débutait avec la Symphonie Prague de Mozart, Kent Nagano succédant ainsi en matière mozartienne à Edo de Waart (40e à l’OSM) et Daniele Callegari (35e au Métropolitain). Mobilisant un orchestre cossu et pétrissant une matière musicale aux angles émoussés se situant dans la ligne scrupuleuse et minutieuse d’Edo de Waart, mais avec un excès de zèle qui laisse pantois. Quarante minutes pour la Prague ! J’ai vraiment cru que le premier mouvement n’en finirait jamais et que Kent Nagano était quasiment parvenu à inventer des reprises ! Que faire de toutes ces reprises ? Juste rallonger la sauce pour faire de la Prague une anticipation de la Neuvième de Schubert (ce qu’elle n’est pas) ? Selon les auditeurs, cette séance musicale aura été la plus suprême expression de l’élégance ou une expérience à périr d’ennui.

Changement surprenant et radical après la pause avec une 8e symphonie de Dvorak d’une ardeur à laquelle Kent Nagano nous a fort peu habitués. Tempos très fluides, accentuations nettes, accélérations marquées et forte éclatants : ce Dvorak avait beaucoup d’allure, d’autant plus que les trompettes se sont largement rattrapées dans les 2e, 3e et 4e mouvements d’un premier volet joué avec une dureté pétaradante qui faisait penser aux pires travers des cuivres des orchestres américains, fort loin de notre identité supposée.