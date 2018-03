Concert en mémoire de Jacqueline Desmarais

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le Conservatoire de musique de Montréal rendra hommage à Jacqueline Desmarais à l’occasion du concert de son Orchestre de cordes dirigé Denis Brott, le samedi 24 mars, à 19 h 30, et le dimanche 25 mars, à 15 h, à la salle de concert du Conservatoire. Le soliste sera le violoncelliste Stéphane Tétreault, qui jouera sur le Stradivarius acquis par madame Desmarais le Concerto en sol mineur, RV 531, d’Antonio Vivaldi et l’Andante cantabile de Tchaïkovski. On ose espérer qu’il ajoutera en bis la Méditation de Thaïs, pièce préférée de la grande mécène.