Arctic Monkeys, Travis Scott et Florence + The Machine à Osheaga

Le festival musical montréalais Osheaga, qui en est à sa 13e édition, aura comme têtes d’affiche le populaire rappeur américain Travis Scott, le récompensé groupe Florence + The Machine ainsi que la formation britannique Arctic Monkeys.

L’événement, qui se déroule du 3 au 5 août, retrouvera par ailleurs le Parc Jean-Drapeau après avoir dû s’installer pour son édition 2017 sur l’île Notre-Dame. Son site habituel était en rénovation pour la création d’un nouvel amphithéâtre naturel qui pourra accueillir 65 000 personnes.

Cet été, Osheaga accueillera plusieurs gros noms de scène musicale, comme The National, Tyler The Creator, Khalid, Yeah Yeah Yeahs, Blondie, Post Malone, Anderson. Paak, Portugal. The Man, Franz Ferdinand et plusieurs autres.

Parmi les Québécois présents sur l’affiche, notons le duo Milk And Bone ainsi que Chromeo, Matt Holubowski, Essaie Pas, Paupière et Ponctuation

Dans les derniers jours, le festival avait égrené une partie de sa programmation de façon ludique sur son application mobile.

Notons qu’il sera possible cette année de se procurer un titre de transport spécial pour Osheaga, et qui permettra pour 17 $ de profiter de façon illimitée de l’autobus et du métro pendant tout le week-end.