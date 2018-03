After the Fall, Keith Jarrett

L’extraordinaire trio formé de Keith Jarrett (piano), de Gary Peacock (contrebasse) et de Jack DeJohnette (batterie) n’est plus vraiment : les problèmes d’ouïe de Peacock ont mis par défaut un terme à cette inoubliable collaboration de 30 ans. Mais avec Jarrett, ce n’est jamais vraiment fini : ses tiroirs débordent d’enregistrements en concert qu’il publie avec parcimonie. Celui-ci date de 1998 et a ceci de particulier qu’il documente le grand retour de Jarrett sur scène après une pause de deux ans pour ennuis de santé. Pause qui changea bien des choses dans son jeu, volontairement plus aérien depuis. Thème du disque : le be-bop, dans sa plus vivante incarnation. Cela s’entend dans le répertoire — Parker, Powell, Coltrane, Rollins —, mais surtout dans la manière : cette richesse harmonique et rythmique, cette symbiose dans les échanges, cette capacité sans cesse renouvelée d’ouvrir de nouvelles perspectives au Great American Songbook… De bout en bout admirable.



Écoutez Bouncin' With Bud

After the Fall ★★★★ 1/2 Jazz Keith Jarrett Trio, ECM