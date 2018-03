Du nouveau pour Offenbach

Photo: La Presse canadienne

Le rock de v’lours est de retour. Le vétéran groupe Offenbach, officiellement séparé en 1985, mais qui a survécu sous diverses formes depuis 1997, a annoncé qu’il lancera un premier disque de chansons originales depuis plus de 30 ans. La date de parution prévue est le 4 mai. Les paroles et les musiques sont de Pat Martel et John McGale (aussi réalisateur), qui ont respectivement fait partie d’Offenbach à partir de 1983 et 1978. « Un retour sur disque dont Gerry Boulet serait fier », soulignent les membres de la formation par voie de communiqué.