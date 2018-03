Le chef Daniel Lipton en eau trouble

Le Tampa Bay Times révèle que le départ, huit mois avant terme, en juillet 2017, du directeur musical d’Opera Tampa, Daniel Lipton, était dû à des doutes importants sur son comportement : « Il n’y avait rien d’officiel, mais j’entendais des choses, un peu par-ci, un peu par-là. À un moment, votre instinct vous dit que, s’il y a de la fumée, il se passe peut-être quelque chose et j’ai décidé de racheter ce qui restait du contrat pour assurer un environnement de travail sain », a déclaré Judith Lisi, directrice du conseil d’administration d’Opera Tampa à nos confrères. Le Tampa Bay Times a aussi découvert que Lipton, ancien directeur musical d’Opera Hamilton, était sous le coup d’un mandat d’arrêt au Canada, lancé en février 2017 pour une agression sexuelle remontant à 28 ans. Plusieurs chanteuses à Tampa le mettent en cause pour des comportements inappropriés. Lipton est très connu au Québec où il a dirigé souvent entre 1992 et 2014, notamment, les finales des concours Chant 2005 et 2007, plusieurs galas d’opéra, ainsi que Le trouvère, La bohème et La Traviata à Québec et Roméo et Juliette et Rigoletto à Montréal.