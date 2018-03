Musique : Pollini et Wang révèlent leur programme

Longtemps tenus secrets, les programmes de Maurizio Pollini et de Yuja Wang pour leurs récitals des 15 avril et 15 mai sont enfin apparus, en toute discrétion, sur le site de l’OSM. Le pianiste italien jouera le Prélude op. 45, la Barcarolle op. 60 et la 2e Sonate de Chopin, puis, après l’entracte, le 2e livre des Préludes de Debussy. Quant à Yuja Wang, elle interprétera trois Études de Ligeti, la 10e Sonate de Scriabine, la 8e Sonate de Prokofiev, deux Études-Tableaux et trois Préludes de Rachmaninov.