ADISQ: chapeau bas à Harmonium

Photo: Patrick Lamarche

Louis-José Houde reprendra la barre du Gala de l’ADISQ, qui, pour sa 40e édition, rendra hommage à Harmonium. « Reconnu pour son originalité et son audace musicale, le groupe reste, à ce jour, l’un des plus grands et demeure une référence aujourd’hui », a fait savoir l’ADISQ par voie de communiqué. Sa figure de proue, Serge Fiori, a accueilli cet honneur avec chaleur, tout en précisant qu’il ne lui appartient pas. Le gala aura lieu le 28 octobre prochain à la salle Wilfrid-Pelletier et sera diffusé en direct sur les ondes de Radio-Canada.