Un album en hommage aux chansons de feu George Harrison pour le 75e anniversaire de sa naissance ? Randy Bachman a grandi avec les Beatles et ses Guess Who en étaient imbibés. Son émission de radio a révélé un véritable prof d’histoire de la guitare rock. A priori, l’intention est belle, l’affection, indéniable. Bachman a voulu réinventer les arrangements, bravo. Il a été jusqu’à changer des mélodies et des accords (mineurs au lieu de majeurs, ou le contraire) : nettement moins bravo. Il y a un seuil au-delà duquel une chanson en devient une autre, et les airs que Bachman décompose et recompose perdent le nord et leur identité en chemin. Sans surprise, les plus réussies sont les plus identifiables (Handle With Care, Don’t Bother Me, augmentées de riffs très BTO), les imbuvables étant les plus méconnaissables (Something en boogie linéaire, Here Comes the Sun en reggae neutre). Randy le chanteur a le registre limité, mais ce n’est pas une excuse pour niveler. Par le bas. Dommage.

By George – By Bachman ★★ 1/2 Reprises Randy Bachman, Universal