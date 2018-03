La femme taupe, Victime

Au Devoir, on n’a rien contre une bonne envolée exploratoire psychotronique, de celles qui rappellent les avant-gardes des années 1960. On a donc hoché la tête de façon concentrée, le regard évaluateur, entre satisfaction et incertitude (pourquoi les fanas de musique font-ils ça, hein ?) en arpentant le premier disque de Victime, un groupe de Québec qui commence faire pas mal de remous. Cette Femme taupe, attendue après un étrange mais prometteur premier EP, remplit certaines de ses promesses : exécuter un punk-rock ludique et déconstruit, qui groove et qui rappelle vaguement Sonic Youth. Certaines pièces sont un réel délice rock’n’roll psych (Herbes et curiosité, De toute façon, Brocher un doigt). Mais à trop vouloir, on se perd. Les propositions croisées de Victime font à d’autres moments s’empêtrer l’auditeur (Robot ou humain). Bon, parfois, c’est un peu brouillon. Mais au moins, ce n’est pas plate. À voir samedi au Zénob de Trois-Rivières.



La femme taupe ★★★ Rock Victime, Michel Records