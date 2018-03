Les Cowboys Fringants avec l'OSM en septembre

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Un concert avec les Cowboys Fringants, les 11 et 12 septembre 2018, est la première des affiches de la série OSM Pop la saison prochaine. Les deux autres projets, qui auront tous deux lieu en avril 2019, seront une soirée avec Michel Pagliaro et un hommage à Édith Piaf. Ce dernier, qui réunira par exemple Florence K, Marie-Thérèse Fortin, Martha Wainwright, Pierre Flynn et Sylvie Moreau, sera mis en scène par Yann Perreau et présenté en partenariat avec Spectra Musique.