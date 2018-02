Le duo rock Les Deuxluxes, couple dans la vie et sur scène, a reçu Le Devoir dans son appartement montréalais haut en couleur. Dans le cadre de nos capsules «L'histoire d'une chanson», Anna Frances Meyer et Étienne Barry raconte et livre la pièce Bomb of Time. Le groupe sera en concert samedi au Club Soda dans le cadre de Montréal en lumière.