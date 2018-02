Qualité certifiée Deuxluxes

Depuis près de 18 mois déjà, le duo rock montréalais Les Deuxluxes promène ses plus récents airs bluesés, ses couleurs flamboyantes et sa fougue contagieuse sur les scènes du Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Un peu fatigué ? « On ne voit pas la fin de la tournée encore, mais c’est un beau problème ! » lance le guitariste Étienne Barry.

Le décompte exact des spectacles donnés par Les Deuxluxes n’est pas établi scientifiquement, mais lachanteuse Anna Frances Meyer parle de « centaines ». C’est d’ailleurs quelque part en direction de la ville de Besançon, en France, que Meyer et Barry, couple sur scène et dans la vie, ont joint Le Devoir par téléphone. Les Deuxluxes ont mené dans l’Hexagone une tournée de deux semaines.

Dans le groupe, Étienne, garçon svelte aux cheveux longs, joue la guitare et est aussi derrière la batterie, à la manière des hommes-orchestres. Anna Frances, voluptueuse, gratte aussi la guitare et pousse sa voix de chanteuse d’opéra — elle est diplômée de McGill — en la rendant mordante et tonnante.

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Le duo a d’abord concentré ses efforts sur le Québec. Il sera d’ailleurs au Club Soda ce samedi dans le cadre de Montréal en lumière. Puis, le groupe a promené les chansons de son dernier disque, Springtime Devil, hors frontière, en Amérique latine d’abord puis en Europe récemment, porté par une bonne diffusion des radios universitaires.

« C’est beaucoup de plaisir, mais il faut apprendre à gérer la vie de tournée, dit Anna Frances. On apporte plusieurs coats de cuir : on vide le garde-robe ! » Plus pragmatique, Étienne réplique qu’« il faut aussi toujours vider le frigo avant de partir ».

La gestion de ces longs moments sur la route est un peu paradoxale. D’une part, « il ne faut pas trop se brûler », dit Étienne, mais en même temps, il faut se donner à fond sur les planches. Anna est limpide à ce sujet. « Il faut donner notre meilleur au public. Où qu’on aille, on tient à un contrôle de qualité assez strict. On s’est toujours dit que tout le monde doit recevoir le même show, peu importe le contexte, les paramètres dans lesquels on est. Parce qu’un jour t’es en Colombie, tu joues devant 13 000 personnes, t’es comme un roi, et un autre jour tu dors dans un placard et tu joues devant 50 personnes ! »

Se faire voir

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Les Deuxluxes se font entendre et voir de toutes sortes de façons depuis leurs débuts. On les a par exemple entendus dans l’indicatif musical de l’émission de fin d’année d’Infoman en 2016, et ils signent celui de l’émission estivale Nouvelle vague, aussi à ICIRadio-Canada. Sinon, sur leurs réseaux sociaux, ils cultivent une image rock brodée de paillettes et une attitude qui mêle atours, amour et glamour.

Les tournées ont d’ailleurs aidé à alimenter leur look. « On est toujours à l’affût des magasins de vêtements sur la route. Dès qu’on a un petit deux heures, on va faire le tour des friperies, des magasins, et on trouve toujours quelque chose, raconte Étienne. On apporte du matériel promo à vendre dans nos valises pour avoir de la place en revenant pour ce qu’on a acheté ! »

Est-ce qu’il y a un message derrière cette attention portée à l’apparence ? « C’est pas trop un sujet de conversation, c’est plus notre plaisir, précise Anna Frances. Mais c’est aussi pour alimenter l’oeuvre sur le plan visuel. Je dis toujours que tu verrais jamais Tina Turner faire un spectacle en jeans et en t-shirt, hein ? On a une personnalité larger than life, on a une musique comme ça aussi. »

Découvrez l'histoire derrière la chanson Bomb of Time



Les magnifiques excès cousus de spandex et d’imprimés colorés des Deuxluxes sont aussi la partie visible de leur désir de liberté. « Les gens ont des idées, des notions préconçues sur comment on doit se comporter, sur comment on doit s’habiller, dit Anna Frances. On les comprend aussi, c’est un monde dans lequel il est difficile de naviguer quand tout repose sur l’apparence avec les réseaux sociaux. Mais lâchez-vous lousse et vivez votre vie. »

Se lâcher lousse, c’est justement ce qu’elle compte faire sur la scène du Club Soda ce samedi soir, alors que le groupe va « créer la galaxie Deuxluxes », jouant l’affaire sans compromis, avec des éclairages pour la peine et tous les instruments disponibles. Et les deux musiciens promettent aussi de roder quelques nouvelles chansons.

« On expérimente beaucoup avec le rythme », confie la chanteuse. Au fil des cinq dernières années, les deux musiciens autodidactes ont gagné leurs galons à la guitare et à la batterie. « On a des talents qu’on n’avait pas avant, dit Anna Frances. Ça nous ouvre de nouveaux univers musicaux, qui font qu’on peut explorer la formule encore plus. »



Écoutez You're Dead des Deuxluxes