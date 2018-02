Quelque chose proche du hasard

Le groupe rock le plus cérébral en ville est de retour avec Felt, un album plus désinvolte qui met en sons et en paroles une méthode pour saisir les différentes perceptions du monde. Ce faisant, il apprend aussi à accepter une certaine vulnérabilité. Joe Yarmush et Ben Shemie, guitariste et guitariste-chanteur du groupe, reviennent avec Le Devoir sur ce qui en a guidé la création.

La musique de Suuns a toujours été une expérience. Un savant mélange anxiogène d’électro-drone, de guitares de rockeurs et d’énergie contenue. Si le groupe a toujours dit aimer faire danser les gens, on les connaît surtout comme des artistes méticuleux. Felt est encore un peu tout ça, mais quelque chose dans l’ambiance générale a changé. Quelque chose de difficile à cerner. Serait-il possible que les quatre garçons aient décidé de se laisser aller un peu ?

Au centre de Felt, le quatrième disque du groupe montréalais, se trouve une chanson qui s’appelle Control. Entre les paroles susurrées par Shemie et les notes de claviers suaves, une voix échantillonnée d’homme explique, alternant entre le français et l’anglais, que le monde des rêves est en fait une autre dimension de la réalité et qu’il est possible d’aller de l’une à l’autre.

À la mention de ladite chanson — que l’on voulait aborder pour faire un parallèle entre le titre et l’esprit général de l’album, qui semble moins contrôlé que les trois d’avant —, les yeux de Joe Yarmush et de Ben Shemie s’illuminent. « C’est vraiment spécial, cette chanson », commente Shemie. « C’est la pièce centrale de l’album », renchérit Yarmush.

La pièce, qui fait ralentir le rythme du disque et offre une surprenante atmosphère lascive, se démarque du reste de l’album dès la première écoute. Après Control, Felt bascule dans une autre dimension. Le son se fait moins brut, les arrangements, moins stridents. De l’angoisse, signature sonore du groupe, il faut le rappeler, on passe à un genre de réconfort métaphysique. Comme si Alice tombée dans le terrier du lapin se sentait en phase avec toutes les créatures bizarres l’entourant.

La voix que l’on y entend est celle de Philip Tetrault, glanée par le chanteur il y a des années sur un balado artistique qui parlait d’itinérance à Montréal. Tetrault est un poète, peintre et flûtiste, ami de Leonard Cohen, mais également un homme de la rue atteint de schizophrénie que les Montréalais peuvent aussi bien avoir croisé dans un parc que dans une soirée de lecture de poésie.

« Il dit qu’il a des rêves et que, quelques mois après, il revoit ces rêves en réalité, explique Ben Shemie. Il y a un parallèle à établir avec ce qu’on fait qui est vraiment beau et cool, je trouve. »

Les choses par elles-mêmes

Car l’histoire derrière cette chanson est une belle métaphore illustrant la façon par laquelle Felt est venu au monde. À la base, le sampling posé sur la pièce devait faire parler des enfants, mais les droits n’ont pu être obtenus. Et Shemie s’est rappelé cet extrait qu’il avait gardé quelque part, pour se rendre compte ensuite que la voix était celle du père d’une amie. Bizarrement, Yarmush avait aussi déjà côtoyé Tetrault, sans le savoir, il y a quelques années, alors qu’il réalisait un vidéoclip pour le groupe Thus Owls. « Je trouve ça vraiment cool que ça ait fait une boucle, avance Ben Shemie. J’aime bien le fait qu’il y avait quelque chose qu’on ne pouvait pas planifier dans cette chanson-là. C’est un peu la même chose avec cet album, en fait. C’est le plus détendu qu’on ait fait, et il y a des choses qui sortent comme par hasard, que tu ne peux pas écrire ou composer. »

Après Hold/Still, un album qui a été enregistré en trois semaines à Dallas, les quatre membres ont voulu s’offrir du temps pour Felt. Étalées sur quatre mois, les sessions de studio leur ont permis d’essayer beaucoup de choses, de recommencer là où ça bloquait, et de poursuivre le travail sans se prendre la tête. « C’était un peu une réaction [aux contraintes de Hold/Still], on a commencé à faire les chansons ici même, sans trop penser qu’on s’en allait vers un album. On a commencé dans le studio et, après quelques sessions, c’était évident qu’on avait un album, se rappelle Joe Yarmush. C’était comme un accident à moitié planifié. On ne s’est pas mis de pression et je crois que ça s’entend. »

« La façon de jouer est plus relax, renchérit Ben Shemie. On est moins obsédés par la meilleure prise. Ce qui importait, c’était de savoir si ça donnait un bon feeling. […] On a eu quatre mois de réflexion, alors on a eu le temps d’essayer des choses, de se laisser aller. Ça a été libérateur… Dans la musique, ça se ressent aussi. Je pense qu’on est moins sérieux. Mais, bon, on est sérieux quand même ! »



Écoutez Make it Real, tiré du dernier album de Suuns