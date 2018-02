Le large, Françoise Hardy

Le 16 février, sur la page Facebook officielle de Françoise Hardy, une notification : « Nouvelle chanson Le large, en écoute ci-dessous. » Lien YouTube. On écoute… Une petite pulsation ponctue la douce mélodie. Et Françoise chante. Le timbre si beau, si doux caresse comme au premier jour mélancolique de la jeune fille qu’elle fut. Le texte est un adieu calme, apaisant. « Aucune étoile filante ne me laissera dans le noir / Aucun trac, aucun. » Le refrain monte, petite marée : « Et demain, tout ira bien / Tout sera loin / Là au final / Quand je prendrai le large. » Cette chanson écrite et composée par La Grande Sophie, premier extrait d’un nouvel album inespéré, à paraître le 6 avril, est la je-ne-sais-plus-combientième chanson de fin finale pour Françoise Hardy. En vérité, on la reçoit comme un soulagement, une preuve de vie, voire de vitalité : six ans après L’amour fou, un an après avoir « failli y passer » (dixit le fiston Thomas Dutronc), le départ est aussi un nouveau départ.

Françoise Hardy - Le large