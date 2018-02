Intuition, Gautier Capuçon, Jérôme Ducros (piano), Orchestre de Paris

Gautier Capuçon est avec Jean-Guihen Queyras et Johannes Moser mon violoncelliste préféré. Et s’il n’en restait qu’un… Voici Intuition, adaptation personnelle d’un classique programme de « bis », avec des classiques, tels la Méditation de Thaïs de Massenet, Le cygne de Saint-Saëns, Vocalise de Rachmaninov, Après un rêve de Fauré ou Salut d’amour d’Elgar, mais aussi des pièces substantielles (Andante cantabile de Tchaïkovski, Waldesruhe de Dvorák, Variations sur une corde de Paganini) et un jardin secret où se côtoient un ragtime de Joplin, une pièce de Jérôme Ducros et une pièce contemporaine de 10 minutes de Giovanni Solima. La finesse du jeu (Danse des elfes de Popper) et les nuances incroyables n’ont d’équivalent que chez l’altiste Antoine Tamestit, raffinement qui confine à la plus haute gastronomie, façon Bocuse ou Gagnaire, sauf pour la prise de son, qui capte la respiration du soliste.



Intuition ★★★★ Classique Gautier Capuçon, Jérôme Ducros (piano), Orchestre de Paris, Douglas Boyd. 0190295715854