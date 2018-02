Thought You Knew, Snowpoet

Il est toujours aussi difficile de se retrouver dans les pièces-labyrinthes du duo londonien Snowpoet, dont le folk inclassable subit maintenant l’effet d’un vent jazz. Si on ferme les yeux, car pareille musique exige concentration pour en suivre les fils, force est de constater que Chris Hyson et Lauren Kinsella longent les genres sans les investir complètement, créant ce qu’on appellera des poches d’air. C’est cette hésitation, autant formelle que mélodique, qui agace. Pourtant puissante et claire, la voix de Lauren Kinsella paraît trop affectée, trop moderne pour ce style d’abord expérimental. Seule It’s Already Better than OK, chantée en spoken word, est totalement incarnée. Saluons tout de même la délicate et perméable Pixel, la longue Love Again aux lourds envois de basse et la venteuse Two of Cups, dont le saxophone grésillant et le piano lent font de doux clins d’oeil à Satie. Aussi sensibles soient son inspiration et son interprétation, Snowpoet gagnerait à resserrer ses mailles pour marquer plus durablement.



Thought You Knew ★★ 1/2 Alt folk Snowpoet, Edition Records