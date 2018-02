Jersey, Mark Guiliana

En matière de batterie jazz contemporaine, on place Mark Guiliana bien haut sur la liste des plus intéressants protagonistes. Polyvalent ? C’est lui qui assurait l’assise rythmique sur l’album Black Star de David Bowie (dont il reprend ici Where Are We Now ?). C’est aussi lui qui formait l’explosif duo Mehliana avec un Brad Mehldau en mode synthétiseurs. Sorti à l’automne, Jersey le présente dans un cadre de jazz acoustique plus conventionnel… mais non moins dynamique ou aventureux. Guiliana dirige un quartet (Jason Rigby (sax), Chris Morrissey (contrebasse) et Fabian Almazan (piano), tous excellents) qui ne manque ni de puissance ni de souplesse : constamment en mouvement sur des compositions aux grandes vertus harmoniques et mélodiques. Guiliana est plus clairement en évidence sur deux pièces (Rate et Our Lady), qui lui permettent de déployer pleinement la subtilité de son jeu, sa capacité à construire le rythme et à mettre des étincelles partout.

Mark Guiliana - Jersey