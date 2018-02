Le Canada en force à Chant 2018

Le concours musical international de Montréal Chant 2018, qui a enregistré un nombre record de 358 candidatures de 52 pays, comptera 38 participants en raison de la séparation, pour cette édition, des disciplines opéra et mélodie. Parmi les 20 femmes et 18 hommes de 22 pays, on compte huit Canadiens, dont les mezzos Rihab Chaieb et Emily D’Angelo et la soprano Lauren Margison. Autres Canadiens en lice : Andrew Haji, Marie-Andrée Mathieu, Anna-Sophie Neher, Carolyn Sproule et Suzanne Taffot, cette dernière étant le « Jeune espoir lyrique québécois 2017 » des Jeunes Ambassadeurs lyriques. Seuls Rihab Chaieb et le baryton des États-Unis John Brancy (déjà 3e à Montréal en 2012) concourront en opéra et en mélodie.