André Bourbeau honoré par les Jeunesses musicales du Canada

Photo: Catherine Legault Le Devoir

Les Jeunesses musicales du Canada (JMC) ont procédé lundi à la dénomination officielle de leur maison de l’avenue du Mont-Royal Est. Elle portera désormais le nom de « Maison André-Bourbeau des Jeunesses musicales Canada ». Ce choix toponymique est un juste hommage envers l’ancien député de Laporte (1981-2003) qui occupa plusieurs fonctions ministérielles entre 1985 et 1994. Depuis 1994, André Bourbeau a été très engagé auprès des JMC et de leur fondation. Il y a occupé de nombreuses fonctions accompagnant le développement et la consolidation financière des JMC et fut, avec la basse Joseph Rouleau, à l’origine du Concours musical international de Montréal, fondé en 2002, dont les JMC furent la cheville ouvrière.