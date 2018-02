Noel Gallagher’s High Flying Birds à la PdA: moins qu’hier, plus que demain

« Billet gratuit ? » me demande un préposé. Non merci, sans façon. L’homme, liasse de billets en l’air, comme dans une distribution de coupons-rabais dans un supermarché, trouve difficilement preneur : les gens qui attendent la fouille dans la file infinie, déjà clients, ont ce qu’il leur faut depuis un bon moment ; la carte de crédit a été dûment débitée. Un billet gratuit avec votre billet payé ? Ça les dépite plutôt. Leur offrir d’entrer sans passer go, voilà qui serait apprécié.

Le spectacle de Noel Gallagher et de ses High Flying Birds a au moins trois chansons dans le corps quand les derniers passagers du vol d’oisillons franchissent finalement les contrôles. Noel n’allait pas attendre, que nenni. De toute façon, ce n’est pas plein, on le sent moyennement content, le frère de l’autre, un peu expéditif dans les versions. Planer, ça se mérite, comprend-on, et la mévente, tel un vent contraire, oblige à voler bas.

Noel Gallagher s’économise. Plus que la dernière fois à la même salle Wilfrid-Pelletier, en juillet 2016 dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Le voilà qui s’en prend à une spectatrice, « venue de New York », qui a le malheur d’être dans sa face. On ne comprend pas bien ce qu’il marmonne. Remous au parterre. À la différence de la dernière fois, où celui qui fut l’irascible guitariste-compositeur d’Oasis s’était révélé presque sympathique. Il faut dire que c’était très, très plein.

Comment se lasser soi-même

Constat : sur scène, les nouvelles chansons de l’album Who Built the Moon sont tout aussi néopsychédéliques mais nettement moins inspirées que celles du précédent, Chasing Yesterday, lesquelles ressemblaient un peu trop à celles de l’album éponyme des débuts des Noel’s Birds (dont AKA… What a Life ! est le prototype). Toutes chansons indignes des hymnes d’Oasis, bien entendu. J’exagère. Le déclin n’est pas si prononcé. La toute récente Dead in the Water coule tout naturellement sur les corps. La guitare acoustique, au strumming franchement hypnotique, y est pour beaucoup. Il a quand même un sens aigu de la mélodie psyché-pop, Noel Gallagher : ça ne se perd pas complètement. Mais il faut entendre Wilfrid hurler sa joie quand monsieur daigne piger dans la besace sacrée : Half the World Away, Wonderwall sont entonnées comme une prière. Ça sent l’aumône, je trouve. Au rappel, il y aura Go Let It Out, et Don’t Look Back in Anger, mais la messe est dite.

C’est plus chiche en Oasis que la dernière fois. Peau de chagrin, l’îlot. On jurerait que le spectacle contient moins de titres qu’ailleurs dans la tournée : ce rendez-vous du dimanche manque sérieusement de supplément d’âme. Le groupe assure, la choriste fait son possible pour être la Lisa Fischer de service (façon Stones), le traitement des images sur le grand écran circulaire occupe le regard, mais ça ne suffit pas. Même la reprise d’All You Need Is Love — fort bien chantée et jouée au demeurant, avec deux mesures du Love Life des Rutles en clin d’oeil — semble une solution facile pour en finir. Un peu pingre, tout ça.