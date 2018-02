Robert Plant: le capitaine tranquille

Bien sûr, l’ombre de l’éternel Zeppelin planait dans la salle. Et une bonne partie de la foule était là pour lui rappeler ce qu’elle voulait entendre, à grands coups de chandails à l’iconographie criarde, enfilés le temps d’une soirée. Mais non, Robert Plant n’était pas là pour rejouer dans le film du mythique groupe britannique.

Il est arrivé sur la scène de l’historique Massey Hall la dégaine décontractée et la crinière fournie, flanqué d’une solide troupe de six musiciens, ses Sensational Space Shifters. Et il a attaqué par la nouveauté, avec deux pièces de son plus récent album, Carry Fire, lancé en octobre, mais aussi deux du précédent, Lullaby and… The Ceaseless Roar, sorti trois ans plus tôt.

Un coup d’envoi où il y avait tout, et on reconnaissait le son de celui qui, à 69 ans, parvient toujours à produire une œuvre musicale originale, avec ses influences du Maghreb, du bluegrass et du country, en passant par quelques pointes d’électro livrées par un ancien membre de Massive Attack. Bref, on nage dans un univers riche et invitant.

Robert Plant, lui, y navigue à l’aise, appuyé sur sa base, dont les deux guitaristes à qui il cède le plus souvent le devant de la scène, Justin Adams et Liam Tyson. Des musiciens qui prennent visiblement plaisir à ajouter leur touche personnelle au détour d’une improvisation, s’attirant des sourires du chanteur, bien souvent attentif, en retrait.

Mais lorsqu’il reprend le micro, on se surprend à entendre une voix qui a certes vieilli, mais de belle façon. Il la pousse aux bons moments, et il atteint les bonnes cibles. C’est qu’il a su stopper les excès bien avant d’autres, lui, l’artiste qui pouvait facilement se dire : « been there done that ». Et cette voix, elle est touchante, presque monastique, sur Please Read the Letter, enregistrée avec son ancienne complice Alison Krauss sur Raising Sand.

Revisiter le Zeppelin

Il aura fallu attendre la cinquième pièce pour avoir droit à un morceau choisi du défunt Zeppelin, de « cette histoire qui ne semble pas vouloir se terminer », lance Robert Plant. Et encore, on restait dans le ton, avec une version au diapason de That’s the Way.

Pas question ici de faire le juke-box. Il pourrait enfiler les succès dans des amphithéâtres de 20 000 places, et la foule exulterait. Mais non, il choisit volontairement de plus petites salles à l’acoustique intéressante, il brasse et rebrasse les arrangements des pièces enregistrées il y a plus de 40 ans, et il opte le plus souvent pour des surprises dans ce répertoire archi connu.

Il fallait entendre Liam Tyson y aller de notes flamencos dans Babe I’m Gonna Leave You, une pièce du premier album de Led Zeppelin, mais jamais jouée sur scène à l’époque. Même volonté de bonifier le classique avec l’ajout d’un violon et d’une contrebasse sur une Gallows Pole revampée. Une belle idée pour cette autre pièce que Led Zeppelin ne livrait pas en spectacle.

En beau joueur, Robert Plant a tout même conclu en lançant ses Sensational Space Shifters dans les premiers riffs de Bring it On Home, avant de balancer LE riff de Whole Lotta Love. La voix a suivi, puissante. Pourquoi bouder son plaisir, puisque tout était là, et sonnait puissamment? On espère d’ailleurs qu’il refera le coup de sa dernière tournée, au cours de laquelle plusieurs spectacles ont été enregistrés, pour ensuite être offerts en ligne, à petits prix. La belle idée.

Maturité

Bref, l’ensemble dégage une impression de maturité artistique, et impose le respect. Car Robert Plant aurait pu choisir la voie facile. Tout le poussait vers cela, à commencer par ses anciens complices de Led Zeppelin, dont Jimmy Page.

La preuve ? Pour leur unique et ultime spectacle d’adieu, à Londres en 2007, pas moins de 20 millions de personnes de partout dans le monde s’étaient inscrites au tirage pour gagner le droit d’acheter un billet. Malgré les centaines de millions prêts à être cueillis en remplissant des stades, Plant a dit non.

Il a refusé l’étiquette du dinosaure qui joue la carte de l’ultime tournée pour nous refaire le coup, encore une fois, d’un fade et forcé « gériatrique-rock ». Et dans ce domaine, les exemples sont légion. Robert Plant est ailleurs, et pour le mieux.

Le Devoir