La magie de Morten Lauridsen

Nous nous plaignons assez du ronronnement des programmes de concerts pour ne pas aller saluer une initiative du chef de choeur Jean-Sébastien Vallée, qui associait jeudi l’un des bijoux choraux de Benjamin Britten, Rejoice in the Lamb, et, en quelque sorte, un pendant contemporain, le Lux Aeterna du compositeur Morten Lauridsen.

Idéalement intercalé entre les deux, Ralph Vaughan Williams et ses Five Mystical Songs, confiés à une doctorante en direction chorale, Gabrielle Gaudreault, et au baryton Zainen Suzuki. Comme le concert fait partie, nous dit-on, des épreuves imposées aux étudiants pour l’obtention de leurs diplômes respectifs, nous présupposons que cette indication vise la composition de Vaughan Williams et nous ne nous étendrons pas sur le sujet pour laisser aux corps professoraux le soin de faire les remarques nécessaires. Sachez cependant que les Mystical Songs reposent grandement sur la présence du baryton soliste et que McGill ne sort évidemment pas des Philippe Sly et des Gordon Bintner de ses rangs chaque année.

Ce qui relie Britten et Lauridsen, tous deux dirigés par Jean-Sébastien Vallée, c’est une forme de sensualité mystique dans les lignes musicales. Vallée, avec une battue favorisant plutôt la scansion que les longues lignes incandescentes, garde cependant un contrôle émotionnel strict.

Il est vrai que le chef apporte avant tout une attention à la justesse et à l’équilibre d’un choeur, qui est l’un des trois de McGill, pas le plus pointu (choeur de chambre), mais pas non plus celui ouvert au plus grand nombre. Il rassemble des étudiants en musique ; pas forcément en chant. La justesse est là. L’homogénéité est meilleure chez les jeunes femmes, mais l’éparpillement sur scène des hommes peut contribuer au léger manque de liant. Ce qui reste à parfaire, c’est l’expression, le déploiement des voix. On en reste pour l’heure à une lecture appliquée sobre, mais expressivement assez corsetée, qui semble ne pas vouloir s’adonner et s’abandonner au plaisir et à l’exaltation de la musique.

Deux organistes ont contribué à la soirée, une rude tâche puisque, l’instrument côtoyant les chanteurs, le dosage était souvent trop fort, parfois de manière rédhibitoire, notamment dans la section dansante de « Rejoice in God, O ye Tongues » de Britten. L’élément majeur que l’on retiendra cependant de la soirée est la beauté simple, pure et éloquente de la musique redoutablement efficace de Morten Lauridsen, qui ne va pas arrêter de gagner des adeptes.