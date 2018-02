Profession: interprètes

Chanter les auteurs-compositeurs, c’est aussi de la création, qu’on se le dise. Elles seront quatre à l’affirmer haut et fort le 24 février à l’Outremont. Entrevue avec Luce Dufault.

Luce Dufault me gratifie d’un sourire qui en dit à peu près aussi long que le fameux rouleau de papier sur lequel Jack Kerouac écrivit, d’une traite, son roman Sur la route. Et puis, à voix basse, elle se rapproche et laisse glisser : « Oui, ça arrive au bon moment… » La tournée du spectacle Entre vous et nous, qui réunit quatre interprètes majeures — et un sacré nombre de leurs succès —, cartonne depuis le jour d’envoi du communiqué l’annonçant. Les diffuseurs ont vite compris que la formule était gagnante : Marie-Michèle Desrosiers, Marie-Élaine Thibert, Martine St-Clair et Luce Dufault ensemble, la force conjuguée de leurs voix et de leurs répertoires, ça remplit de belles salles.

« Il y a beaucoup de très belles salles de spectacle au Québec, où nous avons toutes chanté, dans les meilleures conditions, aux moments forts de nos carrières. Mais la business de la musique étant devenue ce qu’elle est devenue, ces lieux faits pour la chanson sont dorénavant hors de portée pour chacune d’entre nous… à moins de nous allier ! » La riche idée. « Qui n’est pas mon idée, s’empresse-t-elle de préciser. Mais c’est tellement logique : si on veut avoir autre chose que des humoristes dans les meilleures places, ça prend des shows à plusieurs têtes d’affiche : fallait y penser ! »

L’exceptionnelle interprète a chanté moins souvent ces dernières années. Luce ne se gêne pas pour le dire. Depuis 27 ans que je la connais, la langue de bois, elle en fait des copeaux. « C’est niaiseux, c’est cave, mais quand tu montes pas assez souvent sur scène, tu te demandes si t’es toujours capable, si t’as encore une place… » Quand les spectacles s’espacent, et quand s’étire l’intervalle entre les nouveaux albums, un doute assez insidieux s’installe pour les interprètes, malgré les succès et la fidélité du public.

« Tu vois, là, j’ai un nouvel album en chantier, depuis des mois. J’accumule des chansons, j’essaie de composer des musiques, Richard [Séguin] arrête pas de m’envoyer des textes… Mais je doute. Ça prend un album pour que t’existes, que tu puisses faire des shows, mais ça revient cher la carte de visite. Plus ça va, honnêtement, plus j’ai peur de me péter la gueule… »

La belle occasion

À quatre, fortes d’une trentaine de spectacles déjà prévus (jusqu’en 2019, et les confirmations affluent), le doute s’évanouit. « Dès que je me retrouve dans un show collectif pour une toune, je suis heureuse : imagine un trip comme celui-là, eh ! C’est des voix, ces filles-là ! Et c’est capable d’harmoniser ! » Comprenez qu’il ne s’agira pas de juxtaposer quatre blocs, comme autant de mini-spectacles.

« Vraiment pas ! On est ensemble sur scène au moins pendant 50 % du spectacle. On fait des harmonies à trois pendant qu’une chante la mélodie, à d’autres moments c’est les quatre en harmonies. On en profite, pas à peu près. T’aurais dû nous voir répéter, autour du piano chez Marie-Michèle… »

Imaginez une Martine St-Clair choriste de Luce, et la réciproque. « On a demandé à Edith Myers [coach vocal] d’arranger ça, toutes les filles chantaient des backs tout le temps, tellement c’est le fun. Même moi dans Soirs de scotch, je chantais l’harmonie, j’avais oublié la mélodie de base, ça a pris Marie-Élaine pour me le faire remarquer ! » Elle éclate d’un bon rire. « C’est fou… »

« Le plaisir qu’on a, c’est juste de chanter ensemble, c’est de créer quelque chose avec les chansons. Interpréter, on dirait que le monde a oublié, c’est de la création. » On disait il y a longtemps : telle chanteuse va créer pour vous ce soir les nouveautés du répertoire de tel auteur et de tel compositeur. C’était un métier célébré. Profession : interprète. Les concours d’amateurs à grand spectacle de la télé ont-ils dévalué le travail des interprètes professionnels ? « On a tendance à en faire l’enfant pauvre de la chanson. Pourquoi ? C’est quoi d’autre que de l’interprétation, la plupart des concerts classiques ? Quand c’est bon, une chanson, tu la recrées à ta manière. Parce la version par l’auteur-compositeur-interprète est considérée comme la vraie, on ne devrait plus y toucher ? Ça c’est de l’élitisme, et ça me fatigue. »

L’ironie frappe : dans les émissions de télé, les rares fois où peuvent se produire des auteurs-compositeurs-interprètes, on leur demande de faire des versions de classiques du rock… « C’est plein de contradictions… »

« Faut être fière d’être interprète, continue-t-elle sur sa lancée. L’intention du spectacle Entre vous et nous, c’est de montrer qu’on a une place. Que l’interprétation a sa place. Si ça peut donner le goût à des auteurs et à des compositeurs de nous proposer des chansons, nous on sait qu’on peut les porter, les faire lever. Et à quatre, laisse-moi te dire que ça lève pas mal haut ! »

