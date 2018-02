Black Panther: The Album, Artistes variés

La portée symbolique de la dernière superproduction des studios Marvel n’aura échappé à personne : superhéros noir, Black Panther règne sur une nation africaine présentée comme la plus technologiquement avancée de la planète. Le studio ne pouvait trouver meilleur directeur artistique que l’engagé Kendrick Lamar pour participer et donner souffle et pertinence à sa bande sonore originale, à laquelle collaborent SZA, The Weeknd, James Blake et, à raison, plusieurs brillants talents sud-africains. La chanteuse Babes Wodumo pose sa voix sur la rythmique kwaito de Redemption, la meilleure de l’album ; en duo avec Vince Staples, la rappeuse Yugen Blakrok apparaît trop brièvement sur la percutante Opps. Sur la doucereuse Seasons, la voix soul déchirée du chanteur Sjava envoûte. Dans cet ensemble farci de références au film qui l’a inspiré, la banale rythmique trap de X apparaît comme une concession aux tendances sur la planète rap, mais Saudi, MC originaire de Soweto, y brille aux côtés de 2 Chains et ScHoolboy Q. Voilà une bande vraiment originale et exemplaire.



Écoutez All the Stars (Kendrick Lamar)

Black Panther : The Album ★★★ 1/2 Bande originale de film Artistes variés, Top Dawg / Interscope