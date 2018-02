Evgueni Sudbin, Concertos nos 2 et 3 de Rachmaninov. BBC Symphony Orchestra, Sakari Oramo.

Ce disque avait été vendu à la Maison symphonique de Montréal avant sa sortie officielle, lorsque Evgueni Sudbin avait remplacé Mikhaïl Pletnev dans le 2e Concerto de Rachmaninov en janvier. Le voilà disponible partout, ce qui ravira tous ceux qui ont découvert ce pianiste fin, précis et élégant, notamment lors du récital qu’il donna entre les concerts orchestraux. Sudbin, vedette pianistique de BIS, avait commencé à enregistrer Rachmaninov à Singapour avec Lan Shui. Il parachève son cycle avec Oramo à Londres dans une entente parfaite, ce qui était loin d’être le cas avec le chef choisi par l’OSM. Le 2e Concerto, rempli d’élans, voire de foucades, est proche de celui de Zoltán Kocsis. Le « Rach 3 » est beaucoup plus fin, transparent, presque léger. De toute évidence, gentleman Sudbin veut enlever de la massivité à Rachmaninov au profit de l’agilité et de la distinction. Oramo accompagne ce choix tout en subtilité.

Evgueni Sudbin joue le 2e Concertos de Rachmaninov