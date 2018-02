Live in Europe, Melody Gardot

Commençons par la pochette : pourquoi ? Pourquoi donc Melody Gardot nue, dos à la caméra mais face à une salle vide, sinon pour nous resservir les clichés de la chanteuse jazz sensuelle ? Parce qu’elle se met à nu quand elle chante en public ? En matière de métaphorse, on a vu plus subtil. Mais il n’y a pas que ce choix qui étonne dans ce Live in Europe constitué d’extraits de spectacles présentés entre 2012 et 2016. Il y a aussi l’idée de ce collage que Gardot associe à une carte postale, où la « recherche de la perfection [n’a] rien à voir ». Prises individuellement, les chansons — surtout les plus intimes (Our Love Is Easy, My One and Only Thrill) — ont toutes les qualités qui ont rendu Gardot si populaire (ce vibrato qui glisse à fleur de peau). Mais collectivement, elles arrivent mal à composer un corpus cohérent, tant on se promène d’un style à l’autre. Il y a ça avec les cartes postales : on reste généralement en surface.

Melody Gardot - Our Love Is Easy (Live)